BEKIJK: Las Vegas Aces verlengen hun WNBA-titel in New York

De Los Angeles Sparks in 2001 en 2002 was het laatste WNBA-team dat een titel kon verlengen. Vorig jaar ging de Connecticut Sun voor de bijl met 3-1, New York Liberty onderging hetzelfde lot.



De Aces waren net als vorig jaar het beste team in de reguliere competitie, in de kwartfinales van de play-offs zetten ze het Chicago Fire van assistent-coach Ann Wauters opzij.



In de best-of-5-finale stonden de 2 beste ploegen van het seizoen tegenover elkaar. Maar de Aces waren een maatje te groot. Ze wonnen overtuigend de eerste twee thuiswedstrijden met 99-82 en 104-76, waarna New York Liberty de finale nog wat verlengde dankzij 87-73 in Brooklyn.



In Game 3 verloren de Aces met Chelsea Gray, de MVP van de Finals 2022, en Kiah Stokes 2 sterkhoudsters met blessures, waardoor Game 4 een opportuniteit bood voor Liberty, dat zijn eerste Finals speelde in 21 jaar. Courtney Vandersloot, topschutter voor de thuisploeg met 19 punten, zorgde voor een 39-30-ruststand.



Bij de bezoekers stond A'ja Wilson op om de maximale kloof van 12 punten te dichten. Met 24 punten en 16 rebounds kroonde ze zich tot MVP van de Finals. In het derde quarter maakte New York te veel fouten, een 12-23-score draaide de rollen. Op 8"8 seconden van het einde naderde de thuisploeg tot op 1 punt, maar verder kwam ze niet.