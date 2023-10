Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez gaat op een Ducati racen

Marc Marquez is een fenomeen. In 2010 won hij het WK 125 cc, in 2012 het WK Moto2. In 2013 maakte hij de overstap naar de MotoGP, de koningsklasse van het motorracen, bij Repsol Honda.



Hij werd meteen wereldkampioen en zou dat in de 6 volgende jaren nog 5 keer doen. Vanaf 2020 ging het bergaf. In de eerste race dat jaar brak de snelle Spanjaard zijn bovenarm. Het zou dat seizoen bij die ene race blijven.



Omdat Honda ondertussen zijn dominante rol in de MotoGP-competitie was kwijtgespeeld, kwam hij in 2021 (7e in WK) en 2022 (13e in WK) minder uit de verf, al bleef hij de beste Honda-rijder.



Hij ontbrak af en toe met fysiek leed. Ook dit jaar reed hij nog maar 9 races.



Om uit de impasse te raken kwam er vorige week het nieuws dat rijder en team hun huwelijk beëindigen. Marquez doet zijn laatste jaar van een vierjarig contract niet uit.



Met 59 overwinningen, 101 podiumplaatsen en 64 poles verlaat hij Honda en kiest hij nu voor grote concurrent Ducati, dat de voorbije jaren het constructeurskampioenschap won.