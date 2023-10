Thijssen en Mihkels excuseren zich voor "aanstootgevende post" in Chinese rittenkoers: "Een belangrijke levensles"

In een filmpje op Instagram, dat door Gerben Thijssen werd gedeeld, was te zien hoe Mihkels al lachend poseerde met spleetogen. Het tweetal werd daarop door het Belgische team uit de selectie gezet.



"We waren vereerd met de uitnodiging om de Ronde van Guangxi te mogen rijden", klinkt het bij Thijssen en Mihkels op X, het vroegere Twitter.



"We willen ons verontschuldigen voor wat er woensdagochtend gebeurd is. We beseffen dat onze publicatie op sociale media aanstootgevend en verkeerd was. Het was nooit onze bedoeling iemand te kwetsen."



"We aanvaarden dan ook onze uitsluiting uit deze koers. Deze fout is een belangrijke levensles voor ons."