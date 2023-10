Ex-F1-bobo Ecclestone (92) gestraft: minnelijke schikking van 750 miljoen euro én celstraf met uitstel

Eerder op de dag had de 92-jarige Ecclestone tijdens een hoorzitting schuldig gepleit aan fiscale fraude. Er werd een minnelijke schikking getroffen voor naar verluidt 653 miljoen pond (756 miljoen euro).



Nadien kon er meteen een strafmaat bepaald worden.



De excentrieke Brit had tussen 2013 en 2016 buitenlandse tegoeden ter waarde van 400 miljoen pond (473 miljoen euro) niet aangegeven aan de belastingen.



Het gaat om één trust in Singapore, waarvan de begunstigden zijn 3 dochters zijn. De Britse belastingsdienst was echter van oordeel dat Ecclestone zelf van het niet-aangegeven vermogen wou profiteren.