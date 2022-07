Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone aangeklaagd voor miljoenenfraude

Ecclestone had jarenlang de touwtjes van de F1-sport in handen. In 2017 verkocht hij de koningsklasse van de autosport aan het Amerikaanse bedrijf Liberty Media, dat er een commercieel succes van maakte.

De 91-jarige Ecclestone wordt nu aangeklaagd voor grootschalige belastingsfraude. Het Openbaar Ministerie beweert over enorm veel bewijslast te beschikken. De fraudezaak zal op 22 augustus worden behandeld in een rechtbank in Londen.

Het is niet de eerste aanvaring van Ecclestone met het gerecht. In mei werd hij nog gearresteerd in Brazilië, omdat hij een geweer in zijn bagage meehad.