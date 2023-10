Lionel Messi grijpt naast play-offs met Inter Miami na thuisverlies tegen Cincinnati

Inter Miami kon voor de belangrijke match tegen Cincinnati weer rekenen op sterspeler Lionel Messi, die net op tijd hersteld was van een beenblessure.



Messi viel - op aandringen van de onrustige fans - in de 55e minuut in bij een 0-0-stand tegen het Cincinnati van onder meer Yuya Kubo (ex-Gent) en Matt Miazga (ex-Anderlecht).



De Argentijn had meteen impact, want hij dwong een vrijschop af die hij zelf over trapte. Ook in de extra tijd kreeg Messi een vrije trap. Deze keer schoot hij naast.



Dat was dé kans om alsnog gelijk te maken, want Cincinnati ging met de zege lopen door een goal van Alvaro Barreal, een rebound op een schot van Kubo.

Voor de spelers van Miami zit het seizoen er hierdoor nagenoeg op. Messi speelt binnenkort wel nog interlands tegen Paraguay en Peru, maar hij zal zichzelf fit moeten houden voor de duels tegen Uruguay en Brazilië in november. Het nieuwe MLS-seizoen begint (vermoedelijk) pas eind februari.