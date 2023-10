Supergemotiveerde Red Dragons staan voor cruciaal weekend richting Olympische Spelen: "Het is nu of nooit"

Twee zeges en de olympische droom kan werkelijkheid worden. De Red Dragons staan dankzij hun sterke prestaties op het kwalificatietoernooi in China voor een cruciaal tweeluik. "Het geluk of de ontgoocheling zal dit weekend enorm zijn", vertelt kapitein Sam Deroo.

"Hier hadden we op voorhand voor getekend." Met nog twee wedstrijden voor de boeg – tegen Canada en Bulgarije – hebben de Red Dragons een trip naar de Olympische Spelen in eigen handen. Een licht onverhoopte situatie, maar wel een kans die de Belgen absoluut willen grijpen. "We zijn supergemotiveerd", zegt Sam Deroo daags voor het cruciale tweeluik. "Voor jongens van de oudere generatie, zoals ik als 31-jarige, is het de laatste kans om naar de Spelen te gaan. Het is nu of nooit."

Sam Deroo (m) is blij dat Pieter Coolman (l) erbij is in China.

Met vechtlust en kwaliteitsinjectie

De opdracht is simpel, maar daarom niet eenvoudig voor de Dragons. Canada en Bulgarije moeten met 3-0 of 3-1 geklopt worden om altijd zeker te zijn. "Het zijn heel sterke ploegen", weet ook middenblokker Pieter Coolman. "Maar we kunnen hen kloppen. Het zal sowieso op details aankomen." Wat geen detail is: het verschil tussen de Belgen op het EK en die in China is groot. De mix van jonge en ervaren spelers gaat niet meer onder hun basisniveau, wat al knappe resultaten opleverde. Daar zit Coolman, die verstek gaf voor het EK, voor iets tussen. "Hij is de kwaliteitsinjectie die de ploeg nodig had in het midden", deelt kapitein Deroo. "Ik probeer met mijn leeftijd en ervaring de groep wat tactisch en technisch bij te sturen", reageert de middenman bescheiden. "Ik ben blij dat ik mee het verschil kan maken."

Ik las in de Belgische pers dat we een vogel voor de kat waren. Daar kon ik helemaal niet mee akkoord gaan. Pieter Coolman

Met een matchpunt en nipte nederlaag tegen nummer 1 van de wereld Polen, openden de Belgen hun OKT meteen met een statement. "We toonden vechtlust en wilskracht", vindt Deroo. "Op dit soort toernooien, waar wedstrijden in sneltempo volgen, bepaalt dat mee het resultaat." Maar pas na de 3-0-pandoering die de Dragons aan onze noorderburen uitdeelden, begon het geloof in een trip naar Parijs écht te groeien. "Ik las in de Belgische pers dat we een vogel voor de kat waren. Daar kon ik helemaal niet mee akkoord gaan", pikt Coolman in. "En als je zo'n wedstrijden speelt, dan denk je: we kunnen iedereen kloppen. Het is altijd mijn ultieme ambitie geweest om naar de Spelen te gaan. Nu we er op een zucht van zijn, doen we er alles af om er te raken", aldus Deroo.

Ferre Reggers is de tweede meest scorende speler op het OKT.

Een vogel voor de kat zijn de Dragons allerminst. Sterker nog: hun aanvallende kracht maakt van het team zelfs de jagers. Zo moet hoofdaanvaller Ferre Reggers enkel een Duitser voor zich dulden als topscorer op het toernooi in China. "Hij is een enorme meerwaarde, want hij scoort zo makkelijk", beaamt zijn kapitein. "Wat Reggers brengt op zijn leeftijd, is ongezien", strooit ook Coolman met lof. "Door alle kwaliteit in de jonge groep zag ik de mogelijkheid om op mijn 34e nog naar de Spelen te kunnen." Al beseffen de ervaren mannen wel dat het nog niet zover is: "Het worden nog twee zware matchen in een slopend toernooi. Het geluk of de ontgoocheling zal dit weekend enorm zijn." Afwachten of de olympische droom ook realiteit wordt.