Nacer Bouhanni stopt met koersen door blessureleed: "Ik ben een schim van de renner die ik ooit was"

Ook dit jaar sukkelde Bouhanni van de ene blessure in de andere. Bij een val eind januari liep hij een hoofdblessure op in de Challenge Mallorca. En ook begin april en begin mei smakte Bouhanni 2 keer tegen het asfalt.

Een botsing met een voetganger die over de weg wandelde tijdens de Ronde van Turkije vorig jaar luidde het einde van Bouhanni's carrière in.

Nacer Bouhanni heeft op zijn erelijst 3 ritzeges in de Vuelta en 3 ritzeges in de Giro staan.

"Heb met hart en ziel gevochten om terug te keren"

"Het was een carrière met ups en downs, vreugde en verdriet. Maar ik zal vooral de mooie momenten koesteren", zegt Bouhanni.



"Na mijn val in de Ronde van Turkije vorig jaar ben ik een schim geworden van de renner die ik ooit was. Ik heb met hart en ziel gevochten om mijn oude niveau terug te vinden. Maar het leven heeft er anders over beslist."



Bouhanni heeft al nieuwe uitdagingen. "Er staan enkele mooie projecten op mij te wachten waar ik ook mijn passie in kwijt kan."