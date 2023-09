Charly Musonda zoekt zijn voetbalgeluk in Cyprus

Charly Musonda kan transfervrij naar Cyprus. Begin september werd zijn contract bij de Spaanse tweedeklasser Levante in onderling overleg ontbonden.



Levante nam hem vorig jaar definitief over van Chelsea, dat de talentvolle winger in 2012 wegplukte bij Anderlecht. Bij Chelsea kon Musonda nooit doorbreken, hij werd verhuurd aan Real Betis, Celtic Glasgow en Vitesse. Mede door blessures kon hij zich nooit ergens helemaal doorzetten.



Ook bij Levante raakte hij al snel geblesseerd. Hij zou uiteindelijk in 19 matchen in actie komen, maar haalde maar een totaal van 491 minuten.



Hij mocht 2 keer in de basis starten, speelde nooit 90 minuten en was meestal invaller in de tweede helft. Het seizoen 2022-2023 leverde 0 goals en 0 assists op.



Anorthosis Famagusta is uitstekend aan het seizoen begonnen. Het staat met 11 op 15 mee op kop met Aris Limassol.