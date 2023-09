Gerben Thijssen schrijft ook Zwevezele koers op zijn naam na spannende slotronde

De West-Vlaamse sluitingsprijs in Zwevezele is ten prooi gevallen aan Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). In de slotronde reed hij naar de kopgroep toe, waarna hij het karwei afmaakte in de sprint voor Stan Van Tricht en Gianni Vermeersch. Goed voor zijn tweede zege in drie dagen.