Springt Antwerp over de lat van Club Brugge? Peter Vandenbempt en Radja Nainggolan blikken vooruit

Er moet voor alles een eerste keer zijn. Antwerp danst vanaf 21 u voor het eerst op het Champions League-bal. De danspartner is dan ook nog eens FC Barcelona. In onze Sporza Daily tellen Peter Vandenbempt en Radja Nainggolan af en leggen ze Antwerp in de weegschaal.

Voor de overwegend onervaren selectie van Antwerp wordt een match in Barcelona een primeur. Ex-speler Radja Nainggolan heeft het wel meegemaakt. Enkele jaren geleden speelde hij met AS Roma tegen Barça. "Spelen? Én gewonnen, hé", zet hij meteen de puntjes op de i in onze Sporza Daily. "Dit is sowieso een mooie levenservaring voor deze Antwerpse groep." "Dat Antwerp in de Champions League zit, is voor iedereen heel bijzonder. Als al die sterren later op de Bosuil landen, is dat een spektakel op zich. Dat kom je niet elke dag tegen."

Nainggolan beleefde in 2018 met Roma een dolle Europese avond tegen Barcelona.

Dit is een mooie levenservaring voor iedereen bij Antwerp. Radja Nainggolan

Antwerp kijkt vol spanning uit naar zijn eerste schooldag, in Barcelona liggen ze niet echt wakker van hun nieuwste klasgenoot. "Van een hype is helemaal geen sprake. Hier kijken ze al verder dan de groepsfase", vult Peter Vandenbempt vanuit Catalonië aan. "De pers ziet mogelijkheden voor 6 zeges en dat zou financieel een opsteker zijn voor deze club." Al is er in de Catalaans-Spaanse pers wel extra aandacht voor de chouchou van Antwerp: Arthur Vermeeren. "Zo werken Zuid-Europese media", zegt de commentator bij Pickx Sports vanavond. "Hij is al meermaals gescout en hij staat in the picture. Maar het is vooral heel erg goed nieuws voor Antwerp dat Vermeeren er zich niet door laat opjagen."

"De sleutel? Op de deur"

Vermeeren en co stappen vandaag een nieuwe school binnen. Hoe stel je je dan voor? Vandenbempt: "Ook al is Barcelona niet meer de absolute top, Antwerp moet goed weten dat zo'n club je bij zo'n uitmatch pijn kan doen op het veld en op het scorebord." "Zowat alle Belgische clubs hebben allemaal eens zo'n pandoering meegemaakt. Als het moet, dan kan Antwerp de bus parkeren zoals het ook tegen AEK af en toe gedaan heeft." "Maar het wordt vooral zaak om bij elkaar te blijven en om die paar momenten te benutten. Het zou een mirakel zijn als het een overwinning behaalt, of zelfs een gelijkspel." "Het komt erop aan om een goeie beurt te maken, maar niemand zal Antwerp met de vinger wijzen mocht het woensdag met een nederlaag terugkeren." Realisme is ook het credo van Nainggolan: "Ik ben vrij rechtuit, dat weet je", trapt hij een open deur in. "Het makkelijkste is om zoveel mogelijk te vermijden", oppert hij ietwat cryptisch. "Je moet niet over kansen spreken. Barcelona is een ploeg in heropbouw, maar het is nog altijd een goeie ploeg."

Het komt erop aan om een goeie beurt te maken, maar niemand zal Antwerp met de vinger wijzen mocht het woensdag met een nederlaag terugkeren. Peter Vandenbempt

Waar ligt de sleutel dan? "Op de deur", antwoordt de middenvelder gevat in onze dagelijkse podcast. "Die moet je dichtdraaien en je mag geen ballen binnen laten. Stel dat Jean Butez nog eens de beste dag van zijn leven heeft... Maar normaal is de doelman de laatste man op wie je moet rekenen." Spelen volgens je eigen kwaliteiten, zo zeggen onze gesprekspartners. En misschien ook iets onthouden van de vorige campagne van Club Brugge? "De manier waarop Club dat deed, was door vrank en vrij te voetballen. Ze vielen aan met lef. Dat was de grootste sensatie van hun prestatie." "Belgische clubs hebben wel vaker in een situatie gezeten waar er mogelijkheden waren, maar ze hebben dat toen niet gedaan." "Zoals Mark van Bommel sprak op zijn persconferentie, boezemt hij deze groep ook vertrouwen in. Hij heeft het al eens gezien. Hij kan met Marc Overmars een factor zijn om deze onervaren groep rustig te houden."

"Ook voor Mark van Bommel als coach is dit een ontdekkingsreis"

Als speler heeft Mark van Bommel vele watertjes doorzwommen, als coach is dit ook een stevig ingangsexamen. "Met Antwerp heeft hij nog geen ploeg van dit niveau in de ogen gekeken. Het is ook voor hem een ontdekkingsreis, een stap hoger." "Het elftal dat hij heeft gekneed - een ploeg met een duidelijk concept en fysieke power - wordt op een nieuwe testbank gelegd. Zo simpel is het." Maar Peter Vandenbempt ziet toch kansjes. "Ik was niet geweldig onder de indruk van Barcelona in de 5-0-zege tegen Betis afgelopen weekend. Achterin waren ze kwetsbaar." "Als Antwerp bij de les is, krijgen ze kansen. Ik zal zeker niet zeggen dat dit Barcelona een kandidaat-winnaar voor de Champions League is." "Dit is niet het team waar je naartoe reist en waarbij je bang bent voor een historische pandoering. Maar het kan altijd, natuurlijk."

Als Antwerp bij de les is, krijgen ze kansen. Ik zal zeker niet zeggen dat dit Barcelona een kandidaat-winnaar voor de Champions League is. Peter Vandenbempt

Zoals gezegd zal er veel gekeken worden naar het piepjonge middenveld met Arthur Vermeeren (18) en Mandela Keita (21). Is dit al hun lakmoesproef? Vandenbempt: "We zullen ontdekken of ze ook overeind blijven op een hoger niveau." "Het kan dat ze kopje-onder gaan tegen een middenveld met meer kilometers op de teller, maar erger dan dat is dat dan ook niet. Deze match zal hun internationale carrière niet bepalen." "Het tegendeel kan wél: stel je voor dat Vermeeren geweldig speelt. Dan zal de hype bij Barcelona en andere topclubs alleen maar toenemen." "Het is een opvoering op een nieuw podium. Maar loopt het faliekant af, schrijf hem dan niet af voor een grote carrière."

Schitter Arthur Vermeeren vanavond?

"Er komt misschien een dag waarop Antwerp een tussentijdse prijs betaalt"

Vanavond zal een indicatie geven van de kansen van Antwerp in Europa. De campagne van Club Brugge vorig seizoen geeft de burger moed, maar schept misschien ook onrealistische verwachtingen. Vandenbempt: "We zijn geneigd om de lat te leggen waar Club Brugge die heeft gelegd, maar Belgische clubs die altijd in aanmerking komen voor de 1/8e finales, dat is dagdromen." "Vanzelfsprekend is het niet. In principe zijn Barcelona en Porto te hoog gegrepen, zij staan normaal altijd in de volgende ronde. Het zou een prestatie van formaat zijn en vooral onverhoopt zijn mocht je als debutant een van hen uit de volgende ronde houden." "Voor de Europa League geef ik hen een grote kans. Het goeie Antwerp moet boven Sjachtar kunnen eindigen." "Het gaat sowieso ongelofelijk snel", rondt onze commentator af. "Ze zijn met een rotvaart vooruitgeschoten, nu ook internationaal." "Er komt misschien een dag waarop Antwerp daar tussentijds een prijsje voor betaalt en dat het eens op zijn plaats wordt gezet." "Dat kan vandaag, maar het is dan niet erger dan dat. De kansen op een Europese lente worden niet in Barcelona bepaald."