Remco Evenepoel zet met Oumi inzamelactie op en geeft zelf 10.000 euro aan slachtoffers in Marokko

"Hallo iedereen, wij zijn Oumi en Remco. Zoals jullie weten ligt het land Marokko ons heel nauw aan het hart en daarom organiseren wij een donatiecampagne", opent het echtpaar hun boodschap bij de campagne.

Met de inzamelactie voor Rode Kruis Vlaanderen willen Remco Evenepoel en Oumi, die Marokkaanse roots heeft, basisbehoeften laten voorzien zoals voedsel, water, huishoudelijke items, onderdak en gezondheidszorg.

Daarom geeft hij meteen het goede voorbeeld voor een gebeurtenis die – door schoonfamilie die woont in de buurt van het getroffen gebied – de renner raakt.

"Om te starten doneren wij een basisbedrag en zo hopen we samen met jullie een mooi bedrag in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko."

"Het bedrag dat jullie doneren is niet belangrijk, alle beetjes helpen en hopelijk kunnen we zo samen een verschil maken voor deze mensen en hen helpen in deze moeilijke tijden."