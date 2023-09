Pro League houdt komend weekend 1 minuut stilte voor slachtoffers aardbeving Marokko en vraagt fans geld te storten

De zware aardbeving die Marokko in de nacht van 8 op 9 september heeft getroffen, heeft een bijzonder zware tol geëist. De dodentol staat intussen op tot 2.946 slachtoffers.



Ook op materieel vlak is de schade groot. Duizenden gezinnen zijn getroffen, vele dorpen zijn volledig vernield.



De Pro League wil daarom met rechtenhouder ElevenDAZN en de Belgische voetbalfamilie de krachten bundelen. "Samen met spelers uit onze competities lanceren we een oproep naar de fans om de slachtoffers van de aardbeving te steunen", luidt het in een persbericht.



Fans kunnen storten via de Koning Boudewijnstichting. Het ingezamelde geld zal in eerste instantie worden gebruikt voor humanitaire noodhulp, gegeven door organisaties op het terrein.



Het gaat daarbij om de Rode Halve Maan Marokko, de Banque Alimentaire en de International Blue Crescent Relief and Development Foundation.