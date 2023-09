Red Dragons na EK met goeie moed naar olympische kwalificatie: "We zijn sterker geworden"

"Dit was een toernooi op hoog niveau. We hebben veel matchen gespeeld tegen toplanden zoals Polen, Servië, Italië, ... En we zijn er in die matchen toch vaak dichtbij gekomen, maar het lukte net niet. Dat is misschien pijnlijk, maar we zijn toch ook tevreden."

"We hebben op dit EK getoond dat er toekomst is in het Belgische volleybal met de jonge garde die komt en de oudere garde, zoals Sam Deroo en Stijn D'Hulst, die nog op niveau is om door te gaan. De jongeren moeten nu vooral ervaring opdoen om ons niveau nog op te krikken en om constanter te worden."

"Dat moet eruit tegen het olympisch kwalificatietoernooi." Want dat is inderdaad het volgende toernooi voor de Red Dragons vanaf eind september.

"We hebben een goed gevoel, maar er is altijd ontgoocheling na een nederlaag. Vooral over die dipjes. Als we een paar punten tegen krijgen, worden dat er heel snel 4 of 5. En dan wordt het moeilijk om weer in de set te komen."

"We waren aan de match begonnen met het idee dat we niets te verliezen hadden. En we hebben getoond dat we zelfs hadden kunnen winnen, maar het blijft Polen. Op de juiste momenten hebben ze ons overklast."

"We hadden heel goeie momenten, maar ook dipjes. En die dipjes zijn nog te diep. Die duren te lang en daar moeten we iets op vinden."

Ferre Reggers was de Belgische revelatie op het EK. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de verloren match tegen Polen? "We hebben getoond wat we kunnen tegen de nummer 1 van de wereld. Het was een goeie match van ons, maar er waren wel veel ups en downs", vertelt hij.

We hebben nog te lange dipjes. Als we een paar punten tegen krijgen, worden dat er heel snel 4 of 5. En dan wordt het moeilijk om weer in de set te komen.

"Op olympisch kwalificatietoernooi moeten we landen van dit niveau kloppen"

Ook assistent Kris Eyckmans deelde de analyse van Reggers. "De wedstrijd tegen Polen staat een beetje symbool voor ons hele toernooi. Dus we kijken er een beetje met gemengde gevoelens op terug."

"We laten heel goeie dingen zien, maar het is net niet. Dat was in de poule ook zo. We wisten dat we zouden moeten stunten tegen Servië of Duitsland om een goeie loting te hebben, maar dat lukte net niet. Vooral tegen Duitsland was dat bitter. We gaven het nog weg na twee goeie sets."

"Ook tegen Polen speelden we twee goeie sets, en twee mindere sets. Het verlies in de vierde set was een ontgoocheling want er zat een vijfde in. En dat toch tegen de nummer 1 van de wereld."

"We spelen met een lichting die ouder is en een lichting die heel jong is. Daartussen is er een kloof, enkele geboortejaren ontbreken. We zijn dit toernooi sterker geworden, dat zeker."

"Eind september begint het olympisch kwalificatietoernooi met een aantal tegenstanders van het niveau van Servië en Duitsland. Die konden we nu het vuur aan de schenen leggen, maar over een paar weken moeten we daar dus tegen winnen."

"Onze openingsmatch is daar tegen Polen en ik hoop dat we vandaag de moed geput hebben uit set 3 en 4 om te geloven dat we echt een kans hebben om ook Polen te kloppen."