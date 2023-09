"Het grootste talent sinds Sam Deroo": torenhoge potentieel van Ferre Reggers laat Dragons dromen tegen Polen

Het stond in de sterren geschreven dat hij vroeg of laat het stokje zou overnemen bij de Red Dragons.

In de jeugdcategorieën sleepte Ferre Reggers steevast de prijzen van topscorer in de wacht op EK's en WK's. Dat het aanstormende talent snel zijn plaatsje zou verdienen op het allerhoogste niveau, was toen al duidelijk.

Op dit EK bewijst de nog maar 20-jarige hoofdaanvaller zijn waarde. Met 27 punten nam hij zijn ploeg bij de hand voor, tijdens en na het dipje tegen Estland richting 1/8e finales.

"Als hij goed is, dan is hij écht top", vertelt ploeggenoot Wout D'Heer, die hoopt dat Reggers ook vandaag zo'n dag heeft.