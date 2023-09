Jurgen Van den Broeck:"Remco's baaldag kwam op slecht moment. In een gewone etappe is zoiets geen probleem"

De offday van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje blijft rondspoken in de hoofden van volgers en supporters. Wat is daar nu precies gebeurd? Wij legden ons oor te luisteren bij ervaringsdeskundige Jurgen Van den Broeck, de laatste Belgische rondrenner op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk.

Jurgen Van den Broeck zag de inzinking van Remco Evenepoel niet live op tv, maar achteraf was hij uiteraard ook benieuwd naar wat daar gebeurd was.



"Ik was verrast. Op het eerste gezicht zag alles er heel goed uit en Remco was heel zelfzeker. Je voelt zoiets niet altijd aankomen. Hij zal zelf ook wel heel verrast geweest zijn." Er zijn doorheen de geschiedenis meerdere renners geweest die een rotdag hadden en de volgende dag er weer stonden weet VDB. "Ik heb het tijdens mijn carrière ook gezien. Supercoureurs die opeens in zo’n grote ronde een barslechte dag hebben en de dag erna er weer bovenop zijn." "Maar valt die rotdag juist in een berg- of een beslissende etappe, dan is dat fataal . In een “overgangsrit” kan je je misschien wat verstoppen en erdoor spartelen."

Die gast (Remco) weet wat het is om met druk om te gaan. Het is niet de eerste keer dat hij in deze situatie zat Jurgen Van den Broeck

Zelf heeft VDB zoiets nooit meegemaakt. "Ik heb wel een Tour gehad waarin ik elke rit aan het harken was. Ik voelde mezelf achteruitgaan en dan weet je: Op een dag komt die klop." "Het was ook geen psychologisch probleem, eerder mijn extreme voorbereiding. Te intensief, te snel terugkomen uit een blessure. En dan kreeg ik die terugslag."

Maar of teveel druk nu het probleem was bij Remco betwijfelt Van den Broeck. "Hij is wereldkampioen geweest en hij heeft in die trui ook grote koersen gewonnen. Die gast weet wat het is om met druk om te gaan. Het is niet de eerste keer dat hij in deze situatie zat. " "Maar het kan natuurlijk altijd…ik kan niet in z’n hoofd kijken."

Teveel energie in details steken kan fataal zijn

Maar hoe ging ronderenner Van den Broeck dan zelf om met die externe druk gedurende 3 weken? "Bij mij was dat in die periode gewoon mezelf afschermen van alles en bezig zijn met mijn job. Ik liet al de rest errond liggen. " Maar vroeger was het anders dan nu. "Pers, social media, youtube...etc. Iedereen wil een stukje van Remco. Dat geeft misschien NOG meer druk. Ik kan daar moeilijk over oordelen want ik ben en was daar niet echt mee bezig, maar dat is de dag van vandaag zo." "Misschien zijn z’n concurrenten daar minder mee bezig. Een grote ronde is gewoon lastig en elk detail waar je teveel energie moet insteken kan wel eens fataal zijn."

Psychologen kunnen druk helpen kanaliseren

Jurgen Van den Broek is tijdens zijn carrière zelf op zoek gegaan naar psychologische hulp. Na z'n eerste Tour in 2009 verloor hij , door pech in de ploegentijdrit, 6 minuten. Hierdoor haalde hij de top tien niet. "Daarna ben ik zelf op zoek gegaan naar iemand om mij bij te staan tijdens zo’n negatieve ervaringen. Ik heb heel mijn carrière samengewerkt met Rudy Heylen, die nu nog veel toppers begeleidt . Ik vond dat heel goed en dat hielp mij echt." "Sportpsychologen leren u filteren. Welke dingen wel te doen en welke andere te laten liggen, om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld geen negatieve artikels lezen over je prestaties zodat je je daarover niet druk hoeft te maken."

Invloed op z'n carrière als ronderenner?