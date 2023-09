Gründlichkeit als basis van succesrecept: 3 ingrediënten die Duitsland wereldtitel basketbal opleverden

Duitsland heeft zich afgelopen weekend voor het eerst in zijn geschiedenis tot wereldkampioen basketbal gekroond. Is voetbalnatie Duitsland nu plots ook een basketbalgrootmacht? En waar komt het Duitse succes vandaan? De Belgische basketbalcoach Thomas Foucart, al 3 jaar aan de slag in de Duitse competitie bij Göttingen, ziet 3 belangrijke succesingrediënten: een gouden generatie, een sterke competitie en de befaamde Duitse "Gründlichkeit".

Voetbal is met voorsprong sport nummer 1 in Duitsland, maar dankzij Dennis Schröder en co beheerst ook basketbal vandaag de voorpagina's van de Duitse kranten. "Die wereldtitel is heel mooi nieuws voor de Duitse sportwereld en voor het Duitse basketbal", vertelt Olivier Foucart vanuit Duitsland. "De belangstelling is hier wel gegroeid naarmate het WK vorderde, maar ik denk dat heel veel mensen wel hun ogen opengetrokken hebben." Nochtans had Duitsland vorig jaar ook al brons gepakt op het EK in eigen land. "En toen speelden ze ook al heel goed basketbal", weet Foucart.

Dat Duitsland het zo goed gedaan heeft, was geen verrassing. Dat ze ook wereldkampioen geworden zijn, was wél een verrassing. Thomas Foucart

"Dus het is niet zo verrassend dat ze het nu zo goed gedaan hebben. Het is een heel talentvolle groep. Veel spelers hebben NBA- of EuroLeague-ervaring." "De Duitsers waren ook met bepaalde ambities naar het WK afgezakt. En die waren ook gerechtvaardigd." Dat Duitsland zich voor het eerst tot wereldkampioen gekroond heeft, vindt Foucart wél een verrassing. "Omdat je daarvoor toch voorbij landen als de USA moet. Dat zijn geen evidente wedstrijden". (lees voort onder de foto)

Dennis Schröder was de Duitse WK-held.

Kwestie van geluk of visie?

Vorig jaar brons op het EK, nu een eerste wereldtitel. Hebben de Duitsers gewoon geluk met een gouden generatie of is er meer aan de hand? "Het is natuurlijk sowieso een heel goeie generatie", benadrukt Foucart, die wel een aantal ingrediënten ziet van het huidige succes. Onder meer de opmars van de Basketball Bundesliga (BBL), waarin onze landgenoot zelf coach is bij Göttingen, heeft daarin een rol gespeeld. Kijk ook maar naar Bonn, dat dit jaar de Champions League won. "Zeker de laatste 2 jaar is de BBL steeds sterker geworden", beaamt Foucart. "Heel veel Duitse ploegen spelen ook Europees, in veel verschillende competities. Ik geloof dat de BBL ook de competitie is met het grootste aantal verschillende nationaliteiten van coaches. Dat is verrijkend, omdat het zorgt voor veel nieuwe invloeden en verschillende manieren van spelen."

Er gelden heel hoge standaarden, zowel op financieel, logistiek als sportief vlak. Olivier Foucart

De befaamde Duitse "Gründlichkeit" vind je ook terug in de BBL. "Er gelden heel hoge standaarden, zowel op financieel, logistiek als sportief vlak. Wie daar niet aan kan voldoen, neemt niet deel." "Dankzij een nieuw tv-contract wordt er ook heel veel geld in die competitie gepompt. Dat geeft ook een boost. Alles wordt in een heel professionele structuur gegoten." Die professionaliteit zie je op alle niveaus. Zo zijn BBL-clubs verplicht om minstens 3 professionele jeugdcoaches in dienst te hebben. "Ook vanuit de Duitse bond wordt heel veel gedaan om te proberen binnen een bepaalde visie en filosofie te werken." (lees voort onder de tweet)

Kan België iets leren van Duitsland?

Een competitie die blijft groeien en een federatie die inzet op professionaliteit in alle geledingen: is Duitsland dan een blijver op het allerhoogste niveau? "Dat zal ook een beetje afhangen van hoe lang de sterkhouders met NBA-ervaring nog voor de nationale ploeg zullen spelen. Zolang deze kern blijft, denk ik dat Duitsland een ploeg is om rekening mee te houden." "Je ziet bovendien ook dat meer en meer Duitse talenten naar het buitenland trekken. En dankzij het nieuwe mediacontract zal ook de BBL blijven groeien. Hopelijk kan de competitie evolueren naar het niveau van de sterke Spaanse competitie, maar dat is op dit moment nog moeilijk in te schatten."

Enige vorm van professionele structuur is wel belangrijk voor een jeugdopleiding. Olivier Foucart