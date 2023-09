Christophe Vandegoor benadrukt nood aan duidelijkheid voor Evenepoel: "Er moet een verklaring gevonden worden voor zijn offday"

Na een complete offday op vrijdag moest Remco Evenepoel een nieuwe eindzege in de Vuelta helemaal uit zijn hoofd zetten. Toch krabbelde de Belgische kampioen gisteren al meteen terug recht met een fenomenale ritzege op de Puerto de Belagua. "Wat de verklaring is? Iedereen tast voorlopig nog in het duister", vertelde Sporza-journalist Christophe Vandegoor deze ochtend op Radio 1.

Hoe groot kan het contrast zijn op 24 uur tijd? Remco Evenepoel haakt vrijdag definitief af voor eindwinst in deze Vuelta, maar verrast daags nadien vriend en vijand met een tweede ritzege.



Een ongezien mentale veerkracht, maar toch blijft de vraag: waarom zakte de Aerokogel op weg naar de Tourmalet zo door het ijs? "Het blijft voorlopig giswerk", legt Christophe Vandegoor uit.



"Evenepoel verwees zelf wel al naar de moeilijkere voorbereiding. Hij had alles op het WK tijdrijden gezet en trok nadien nog snel op hoogtestage. Hij is ook twee maanden geen dag thuis geweest, misschien speelt dat ook wel mee."

Het is de eerste keer dat Evenepoel zo'n complete offday kent in zijn carrière. Daar moet een oorzaak voor gevonden worden. Christophe Vandegoor

"Hij heeft wel op een grootse manier gereageerd", steekt Vandegoor zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Zoals zijn medevluchter Romain Bardet zelf al aangaf, was het op Merckxiaans wijze."



Al blijft het wel belangrijk dat Evenepoel weet waarom hij vrijdag door het ijs is gezakt. "Het is de eerste keer dat hij zo'n complete offday kent in zijn carrière. Daar moet een oorzaak voor gevonden worden. Het mag namelijk geen twijfelgeval blijven."



Remco Evenepoel met medevluchter Romain Bardet.

"Tegenstrijdig dat de oorzaak mentaal zou zijn"