Pogacar, Courtois en volledige wielerwereld looft "weerbare" Remco Evenepoel: "You are back!"

Het butterfly effect van Remco Evenepoel. Amper 24 uur na de offday fladderde hij als een herrezen feniks naar zijn eerste ritoverwinning in de Pyreneeën. De Belgische kampioen inspireerde de wielerwereld zo nog maar eens met zijn mentale weerbaarheid. "You are back", reageerde ook Tadej Pogacar. Hieronder een greep uit de vele lofbetuigingen.