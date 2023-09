Neymar breekt record van Pelé en is de nieuwe topscorer aller tijden van Brazilië

Omdat Neymar na het WK in Qatar nog twijfels had om terug te keren als international, leek het er even op dat het record van 77 Braziliaanse goal van legende Pelé stand ging houden.

Maar enkele weken geleden werd de speler van Al-Hilal toch gewoon opgeroepen en kon het record dus aan diggelen.

Tegen Bolivia kon dat na 17 minuten al, maar de winger mistte zijn strafschop en mocht nog niet vieren.

Nadat maatjes Rodrygo en Raphinha al voor een comfortabele 3-0 voorsprong hadden gezorgd, viel het historische doelpunt dan toch op het uur.

In de slotfase dikte hij zijn record nog wat aan, met ook een 79ste treffer. De match eindigde uiteindelijk in 5-1 voor Neymar en co.