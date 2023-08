Neymar blijft toch international en is opgenomen in Braziliaanse selectie

"Ik speel dit WK alsof dit mijn laatste is", had Neymar in de aanloop naar het WK 2022 in Qatar gezegd. Na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Kroatië krabbelde hij niet terug, maar herhaalde hij wel dat de deur niet gesloten is.

Door zijn selectie voor de twee wedstrijden in september lijkt dat laatste een feit te zijn.

"Ik heb onlangs met hem gesproken en hij zei dat hij heel graag voor Brazilië wil spelen en dat hij blij is met deze kans", zei bondscoach Diniz.

Neymar verhuisde deze maand van Paris Saint-Germain naar de Saudische club Al-Hilal. Hij zal 34 jaar jaar oud zijn als het WK in 2026 op gang wordt getrapt.