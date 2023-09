Bondscoach Steve Kerr na verlies van Team USA in halve finales WK: "Het is niet langer 1992"

Even terugspoelen naar 1992 en de Olympische Spelen van Barcelona. Met wellicht het beste basketbalteam dat ooit op de been gebracht werd, veroverde Team USA goud én de harten van menig sportliefhebber.

De ploeg met onder meer Michael Jordan, Magic Johnson en Larry Bird speelde de tegenstand van het kastje naar de muur. Het oogstrelende basketbal, gekruid met tal van spectaculaire dunks, leverde hen de terechte bijnaam "Dream Team" op.

Het aura van onoverwinnelijkheid kalfde in de jaren na Barcelona 1992 mondjesmaat af, met als "dieptepunt" het olympische brons in 2004. Daarna werd olympisch vlak wel weer aangeknoopt met de gouden traditie, op wereldkampioenschappen is het een ander verhaal.

WK's staan immers al lang niet meer met stip in de agenda aangeduid van de NBA-sterren, die in de zomer rust verkiezen boven een wereldtitel. Van de 7 WK's sinds 1994 won de VS er "slechts" 3 en na de nederlaag tegen Duitsland van vandaag zal er ook dit jaar geen gouden plak bijkomen.

Dat de Amerikanen hun grote sterren nodig hebben om te oogsten op mondiaal vlak, is dit toernooi eens te meer duidelijk geworden. Dat besefte ook bondscoach Steve Kerr na de match tegen de Duitsers.

"Dit zijn moeilijke wedstrijden. Het is niet langer 1992. De tegenstand is sterker geworden. Het is geen makkie meer om wedstrijden te winnen op een WK of de Olympische Spelen", sprak Kerr.

Als de VS in de toekomst weer wil meestrijden om het goud op het WK zullen de grote namen à la Curry, Durant of James overtuigd moeten worden. Makkelijk wordt dat niet.

"Ik heb geen idee hoe we voor continuïteit kunnen zorgen bij Team USA. Het is een utopie dat we telkens opnieuw van dezelfde 10 spelers kunnen verwachten dat ze hun zomer opofferen voor de nationale ploeg."