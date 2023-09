Een weergaloze masterclass: verbluffend Servië doceert hogeschoolbasketbal in halve finales van WK

Hoogmoed komt voor de val. De Canadese NBA-speler Dillon Brooks - niet overlopend van enige zelfreflectie - had zichzelf na de match tegen het Slovenië van Luka Doncic nog uitgeroepen tot beste perimeterverdediger ter wereld.

Aleksa Avramovic vatte het persoonlijk op. In de halve finales tegen Canada ontpopte de Serviër zich tot vleesgeworden nachtmerrie van Shai Gilgeous-Alexander.

Avramovic had de taak gekregen om de Canadese superster te muilkorven en deed dat met brio. Hij kroop onder de huid en in het hoofd van Gilgeous-Alexander, die er voor het eerst dit WK niet in slaagde om offensief zijn stempel te drukken.

De defensieve grinta van Servië was de basis van de 95-86-zege tegen Canada, al was ook de offensieve efficiëntie van de Serviërs ronduit verbluffend.

Met de onnavolgbare Bogdan Bogdanovic (23 punten) als exponent werkte Servië zijn tweepunters af aan een duizelingwekkende 71 procent.

Zo staat Servië na een weergaloze masterclass in de finale van het WK, 9 jaar nadat het in Spanje de WK-finale verloren had van Team USA. En dat zonder NBA-kampioen Nikola Jokic, de grote ster van het Servische basketbal. Indrukwekkend.