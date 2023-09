Opnieuw geen wereldtitel voor VS: uitgekookte Duitsers kloppen Team USA op weg naar WK-finale

Zonder NBA-sterren van het kaliber Stephen Curry of LeBron James was Team USA zonder een aura van onverwinnelijkheid naar dit WK afgezakt. Dat de Amerikanen ook effectief te kloppen waren, bleek al in de 2e ronde, toen Litouwen de VS een nederlaag aansmeerde.

Een sterk spelend Duitsland geloofde voor aanvang van de halve finales dus volop in zijn kansen, temeer omdat de Duitsers het Team USA al bijzonder lastig gemaakt hadden tijdens een oefenmatch in de aanloop naar dit WK.

En wat toen net niet lukte - winnen - deed Duitsland vandaag wel. In een fantastische halve finale bekampten beide teams elkaar met open vizier. Het tempo was moordend, bij de rust was het verschil één puntje in het voordeel van de VS.

Maar ook in de 2e helft kregen de Amerikanen geen vat op een geweldig spelende Andreas Obst, die scoorde en liet scoren. Team USA probeerde het te veel te forceren met individuele acties en keek bij het ingaan van het 4e quarter tegen een achterstand van 10 punten aan.

Heel even leken Austin Reaves en Anthony Edwards met driepuners nog voor een kentering te zorgen. Duitsland wankelde toen de VS in het slot naderde tot op één puntje, maar het bleef finaal overeind: 113-111.

Voor de Duitsers wordt het zondag tegen Servië hun allereerste WK-finale. Team USA, dat voor het laatst wereldkampioen werd in 2014, zal in een Noord-Amerikaans onderonsje met Canada moeten uitvechten wie met het brons naar huis mag.