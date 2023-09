Kuss? Roglic? Vingegaard? Wie moet Remco Evenepoel in de gaten houden op de Tourmalet?

In de Vuelta snijden ze vandaag de Pyreneeën aan, met in eerste instantie een klimpartij richting de Tourmalet. Een etappe die veel zal onthullen over de krachtsverhoudingen tussen de favorieten. Sporza zocht enkele Belgische ploegleiders op om de ideale tactiek voor enerzijds Remco Evenepoel en anderzijds Jumbo-Visma uit te denken.