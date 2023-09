"Powerkoppel" Bol & Broeders straalt bij Otto-Jan Ham: "Kan niet zo luid roepen als de Nederlanders"

Amai zeg wauw

Otto-Jan Ham wil heel graag in zo veel mogelijk bands muziek spelen. En elk excuus is goed. Deze keer heet dat excuus 'Amai zeg wauw!', een (ont)spannende, verrassende en muzikale laatavondshow met bekende en minder bekende gasten uit alle hoeken van de wereld van het entertainment (en daarbuiten). Elke avond maken Otto-Jan en zijn band een show voor, en op maat van, één centrale gast. Elke gast wordt voor de uitzending bezocht door Lara Chedraoui, lid van de Amai zeg wauw!-huisband en Otto-Jans rechterhand in de show. Aan de hand van een (soms ludieke) vragenlijst gaat zij dieper in op de wensen en interesses van de centrale gast.