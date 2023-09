POLL: wie wint deze Vuelta? Jullie tippen op Primoz Roglic als topkandidaat

"Hebben we al een krachtmeting gezien?", vraagt José De Cauwer zich af. "Wie heeft wie er nu al afgereden?"

"Er volgen nog 5 of 6 aankomsten bergop. In die etappes zal het niet om 5 of 10 seconden gaan. Dat er renners wegvallen, daar kan je zeker van zijn."

"En er is twijfel rond Jonas Vingegaard. Is er decompressie na de Tour of is hij toch klaar om er straks een lap op te geven? Ik durf niet te zeggen dat dat laatste niet kan. Ik heb gewoon nog niet veel gezien."

"Ik kan me wel voorstellen dat de 2 kopmannen van Jumbo-Visma het Sepp Kuss gunnen. Ze hebben heel veel te danken aan hem. Het past ook in het plaatje van de ploeg. Denk aan Wout van Aert en Christophe Laporte in Gent-Wevelgem."