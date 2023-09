Nieuwkomer Hugo Siquet: "De bondscoach heeft me een uur op voorhand gebeld"

"Ik was wat verrast", geeft hij toe. "Ik wist dat ik niet ver zat van een selectie. Een uur voor de bekendmaking heeft de bondscoach me gebeld."

Siqet is apetrots op zijn selectie. "Het is een hele eer, voor mezelf en voor mijn familie."

"Prestaties bij Cercle hebben zeker meegespeeld"

Hugo Siquet weet dat hij zijn selectie ook te danken heeft aan de prestaties van Cercle Brugge.

"Zeker", antwoordt hij. "We doen het goed, we staan op een mooie plaats in het klassement en we spelen goed. Dat heeft zeker een rol gespeeld in mijn selectie."



"Ik heb veel progressie gemaakt", gaat de flankspeler voort. "Ik houd me klaar en zal elke minuut die ik speel voluit gaan", belooft hij.



Garanties op minuten heeft Siquet niet gekregen. "Ik weet niet of ik zal spelen. In eerste instantie moet ik me tonen en me amuseren van de bondscoach."

Zaterdag voetballen de Rode Duivels in en tegen Azerbeidzjan. De EK-kwalificatiematch begint al om 15 uur Belgische tijd.