Amadou Onana: "Ik droom van de aanvoerdersband bij de Rode Duivels"

Zaterdag spelen de Rode Duivels in de EK-kwalificaties tegen Azerbeidzjan, volgende week is er de match in Brussel tegen Estland. De imposante middenvelder Amadou Onana is weer van de partij.

Bij Everton heeft hij de start van de Premier League gemist. "De situatie is wat ingewikkeld", geeft Amadou Onana toe. "Daarom is het ook fijn om even hier te zijn, in een andere omgeving."

Een transfer naar Chelsea of Manchester United kwam er niet. Onana maalt er niet om.

"In het voetbal draait het om timing", vertelt hij. "Je moet geduldig zijn."

"En ondertussen blijf ik voetballen bij Everton, een mythische club. Ik ben er zeer tevreden."