Robbe Ghys "voelt zich wel oké" na zware val: "En ik stuur Arensman misschien nog chocolade op"

De chaos en valpartijen in de finale hebben gisteren flink wat schade aangericht in het Vuelta-peloton. Zo moest Arensman de rittenkoers verlaten en kwam landgenoot Robbe Ghys serieus gehavend over de streep. Voor die laatste lijkt het gelukkig nog wel mee te vallen. "Ik heb een goede nacht gehad", vertelde Ghys vandaag voor de start.