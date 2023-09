Shirin van Anrooij is dankzij solo in slotrit eindwinnares van Ronde van de Toekomst

De eerste editie van de Ronde van de Toekomst voor vrouwen lokte heel veel grote namen naar Frankrijk. Geen rensters die zich nog moeten bewijzen, maar die al een pak adelbrieven hebben in het profpeloton.



Zo werd de openingstijdrit gewonnen door Antonia Niedermaier, eerder dit jaar winnares van een etappe in de Giro. Gaia Realini, die de 4e etappe won, smukte haar palmares dit jaar dan weer op met een Vuelta-zege. En ook de wereldkampioen veldrijden, Fem van Empel, pikte haar graantje mee.



Maar het was een andere veldrittopper die met de oppergaai ging lopen. Shirin van Anrooij, de wereldkampioen veldrijden bij de beloften, stond voor de slotrit op de 2e plaats in het klassement, na Niedermaier. Maar met een solo over de Col de Saisies en de Cormet de Roselend pakte ze minstens 2 minuten terug op al haar rivalen, goed voor de eindzege.



De Belgen deden in het klassement niet echt mee om de knikkers. Marthe Goossens eindigt op de 27e plaats als eerste Belgische, Julie De Wilde kwam in de 2e rit dicht bij een zege, maar ze verloor de sprint tegen de Zwitserse Zanetti.