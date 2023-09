BNXT League sleutelt aan competitieformat: vanaf komend seizoen geen BNXT play-offs meer

"De missie van de werkgroep op korte termijn was om enerzijds op zoek te gaan hoe we het sportief belang van Elite Silver konden opwaarderen en anderzijds een bepaalde vereenvoudiging in de competitieformule konden doorvoeren", reageert General Manager Wim Van de Keere. "Ik denk dat we hier met deze kleine wijzigingen in geslaagd zijn."

De taak van de werkgroep zit er daarmee niet op. "De komende maanden buigen we ons over het competitieformat vanaf het seizoen 2024-2025. Daarbij starten we vanaf een blanco pagina."