Jeugdvoetbal zal gebruik maken van nieuw fairplayklassement: "De enige stand die telt en getoond wordt"

Concreet zal een fairplayresultaat bepaald worden door de de (gelegenheids)scheidsrechter punten aan de beide ploegen. Die moet vijf actoren (spelers, supporters, coach(es), afgevaardigde en een fairplayouder) een score geven Die varieert van van "zeer slecht"tot "zeer goed" en zorgt voor een totaalscore per wedstrijd per team.

Vragen bij neutraliteit

"Door het invoeren van het fairplayklassement maken we van het concept ‘respect’ een heel tastbaar en meetbaar instrument", duidt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.

Alleen: zal een scheidsrechter - in het jeugdvoetbal vaak een trainer of ouder van de thuisploeg - de fairplay wel altijd neutraal beoordelen?



"Daar hebben we onze vragen bij", klinkt het bij een jeugdcoach.

"We pretenderen ook niet dat we dé heilige graal gevonden hebben die ervoor zal zorgen dat we van 6.801 naar 0 gevallen van agressie zullen terugvallen", aldus De Klerck. "Maar we moeten iéts doen om de cultuur op lange termijn te veranderen."

Na elke seizoenshelft krijgen alle ploegen die gemiddeld meer dan 80% scoren een fairplaycertificaat opgestuurd om op te hangen in hun kantine. Op die manier worden ploegen beloond voor hun inzet en faire manier van spelen.

Eerder besliste Voetbal Vlaanderen al om gevallen van agressie dubbel zo zwaar te bestraffen in het nieuwe seizoen.