Geannuleerde vlucht brengt Maarten Vangramberen in problemen: "5 kg mosselen besteld voor familiefeest"

Lust u al eens een kilootje mosselen? Dan kunt u vanavond het lege plekje aan de feesttafel van de familie Vangramberen innemen. Door een geannuleerde vlucht zit Sporza-reporter Maarten Vangramberen vast in Boedapest en mist hij zijn eigen mosselfeest. "En ik had net zoveel goesting in mosselen", vertelt hij op Studio Brussel.