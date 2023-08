Wereldkampioen Mathieu van der Poel komt dit seizoen nog 6 keer in actie: geen WK gravel, wel de Bretagne Classic en Parijs-Tours

Op 6 augustus soleerde een indrukwekkende Mathieu van der Poel in het Schotse Glasgow naar een eerste wereldtitel op de weg.



De Nederlander zette zo de kroon op een erg knap seizoen. Voor de wereldkampioen even een break inlast, zal hij nog in zes koersen te bewonderen zijn.



Beginnen doet Van der Poel in de Bretagne Classic, waarna het via de GP Fourmies en GP van Wallonië naar de Super 8 Classic gaat.



Voor het testevent van de Olympische Spelen in Parijs schakelt de Nederlander even over naar zijn mountainbike. Eindigen doet Van der Poel met het Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours.



Opvallend: het WK gravel in het Italiaanse Veneto en de Ronde van Lombardije laat Van der Poel dit seizoen dus aan zich voorbij gaan.