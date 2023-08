"Die match in het Sportpaleis was de uppercut": op zoek naar einde van negatieve spiraal bij Red Dragons

Even was België het 4e beste volleyballand in Europa bij de mannen.

In Krakau konden enkel Rusland – de latere Europese kampioen – en grootmacht Servië de Red Dragons van een medaille houden.

Een jaar later kaapte de meest succesvolle generatie volleyballers een knappe 7e plek weg op het mondiale toneel.

Maar na een klap in eigen land anno 2019 werd het ineens stil. "Wat een triomftocht moest worden, eindigde in een stevige smak op de grond", vertelt voormalige bondscoach en co-commentator Dominique Baeyens.