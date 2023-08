Uw uitgebreide gids voor het EK volleybal van de Red Dragons: ambities, tegenstanders en uitzenduren

De Red Dragons staan te popelen om aan hun EK volleybal te beginnen. Maandag krijgt de verjongde selectie meteen de topmatch in en tegen Italië op hun bord. Alles wat u moet weten – van ambities, over tegenstanders tot uitzenduren – leest u in deze gids.

Competitieformat

Net als bij de vrouwen start het EK volleybal met 4 groepen van elk 6 teams. België neemt het in groep A op tegen Italië, Servië, Duitsland, Estland en Zwitserland. De top 4 van elke groep kwalificeert zich voor de 1/8e finales. Elke poule wordt afgewerkt in een ander land, de Red Dragons vertoeven in Italië. Voor de 1/8e finales wordt de groep van de Dragons gekruist met groep C. De eindstand binnen de poule bepaalt de tegenstander, dus zo hoog mogelijk eindigen is de boodschap.

Ambities Red Dragons

"We hebben een doel en een ambitie", zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers. "Het doel is uit de groepsfase raken. Mijn ambitie is toch wel die derde plaats pakken, wat een stunt tegen Italië, Servië of Duitsland betekent. Zo ontwijken we grootmacht Polen in de 1/8e finales." Sam Deroo vertelde in mei dat hij nog een stap verder wil gaan: de kwartfinales. Al werd de voorbereiding van de Red Dragons wel flink verstoord door blessures. "Basil Dermaux scheurde zijn kruisband en is lange tijd uit. Tomas Rousseaux sukkelt met een hernia", vertel Wout D'Heer het slechte nieuws. "En dan zijn er nog Mathijs Desmet en Matthijs Verhanneman, die allebei een enkeldistorsie hadden en twijfelachtig zijn."

Onze ploeg is een combinatie van jong en oud, een mooie balans. Ferre Reggers

Al hoeft dat niet einde ambities te betekenen voor Reggers. "We hebben een brede kern die dat kan opvangen. Onze ploeg is een combinatie van jong en oud, een mooie balans." "Misschien is het voor de jonge gasten nog iets te vroeg op dat niveau, maar ze kunnen rekenen op de steun van de ervaren rotten." "Ik denk dat de jongens die er voor het eerst bij zijn wel gemotiveerd zijn om zich extra te tonen", is D'Heer er gerust in.

Uitzenduren

Bij Sporza zit u goed om het EK van de Belgen vanaf de eerste rij te volgen. We voorzien uitzendingen op Ketnet en Canvas, u kunt ook steeds terecht op onze site voor livestreams en tekstupdates.

Ook na de groepsfase blijven we eventuele wedstrijden van onze nationale ploeg uitzenden. De 1/8e finale vindt plaats op 9 of 10 september. Op 12 september worden vervolgens de kwartfinales gespeeld. Een eventuele halve finale is voor 14 september, de beslissing over de medailles valt met de finale op zaterdag 16 september.

Tegenstanders in groepsfase

De groep des doods. Maar al te graag gebruiken ploegen die term, maar er valt iets voor te zeggen bij de Red Dragons. België opent zijn EK tegen regerend wereld- en Europees kampioen Italië. Slik. Of zoals Reggers het zegt: "Gewoon de beste ploeg van het moment." "Ik heb gehoord dat de zaal met 15.000 zitjes helemaal uitverkocht is, dus het wordt een heksenketel. Maar we kunnen en moeten zonder druk spelen. De Italianen kennende, zullen ze ons wel wat druk toeschuiven", lacht D'Heer.

Italië klopte andere EK-favoriet Polen met 3-1 in de WK-finale van 2022.

Daarna volgt een ontmoeting met Servië. Een team op leeftijd, maar wel dezelfde mannen die Europees kampioen werden 4 jaar geleden. "De oude selectie vertoont tekenen van afbrokkeling, maar dat mag ik niet te luid roepen", zegt Belgische middenman Wout D'Heer. "Ook al was hun voorbereiding niet top, ze kunnen zich steeds opladen voor een EK." Pas tegen Duitsland ziet de beste Belg in het buitenland kansen. "Ze hebben een mix van jong en oud, een beetje zoals wij. In de oefenmatchen verloren we nipt. We moeten onszelf niet onderschatten, tegen Duitsland kunnen we wel iets rapen."

De Red Dragons hopen de 3e plek van Duitsland af te snoepen.

Tot slot de must wins om de groepsfase te overleven: Estland en Zwitserland. "Estland kwamen we vaak tegen in de European Golden League. Het won van Oekraïne – ons zwarte beest – in de voorbereiding. Dus we zijn best op onze hoede", waarschuwt D'Heer. "Zwitserland blijft wat een vraagteken, daar weten we niet veel van", vult Reggers aan. Al telt maar één ding: de drie punten pakken.

EK-selectie van de Red Dragons spelverdelers 4. Stijn D'Hulst 1,87 meter Roeselare 11. Seppe Van Hoyweghen 1,98 meter Menen receptie-hoek-spelers 3. Sam Deroo 2,03 meter Kazan (Rus) Seppe Rotty 1,90 meter Roeselare Matthijs Verhanneman 1,98 meter Roeselare 10. Mathijs Desmet 1,96 meter Padova (Ita) middenspelers Robbe Van De Velde 2,02 meter Aalst 9. Wout D'Heer 2,03 meter Trentino (Ita) 13. Elias Thys 2,02 meter Maaseik Michiel Franssen 2,02 meter Achel hoofdaanvallers Jolan Cox 1,94 meter Maaseik 23. Ferre Reggers 2,02 meter Milano (Ita) libero's 14. Jelle Ribbens 1,85 meter Fréjus (Fra) 26. Martin Perin 1,80 meter Maaseik

Bondscoach: Emanuele Zanini (Ita)

Italiaan Emanuele Zanini (58) is sinds vorig jaar de bondscoach van België.