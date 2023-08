Cecilie Uttrup Ludwig zet vele ereplaatsen om in eerste winst van 2023

Een vrij rustige aanloop van de 2e etappe in Noorwegen, maar zodra het omhoog ging, moest leidster Lorena Wiebes - met de glimlach - lossen.



Op de beklimming naar Norefjell was het Cecilie Uttrup Ludwig die als eerste haar troefkaarten liet zien. Annemiek van Vleuten volgde, niet zonder veel moeite, en ook Kim Cadzow en Greta Marturano konden aanhaken.



Van Vleuten probeerde in de sprint vroeg aan te gaan en zo Ludwig te verrassen, maar de Deense - 3e op het WK wielrennen - had dat in de mot. Ze spoelt zo de ontgoocheling van gisteren weg, toen ze pas met de finish in zicht werd gegrepen door de sprinters.



Geen afscheidscadeautje dus voor Van Vleuten, al is ze met de tijdrit van zaterdag als belangrijkste scherprechter wel kandidaat nummer 1 voor de eindzege. Als dat niet lukt, heeft ze van 5 tot 10 september nog een allerlaatste kans op een allerlaatste overwinning, in de Simac Ladies Tour.