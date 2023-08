Serena Williams en haar partner verwelkomen een tweede dochtertje

Serena Williams (41) en haar echtgenoot Alexis Ohanian vormen een gezin met hun 4-jarige dochter Olympia.

"Welkom, mijn prachtige engel", schreef Williams op haar sociale media na de geboorte van een tweede dochter.

De 23-voudige grandslamwinnares zei een jaar geleden na de US Open dat ze het tennis stilaan zou laten liggen, al sprak ze nooit openlijk over "pensioen" of "afscheid".

In mei kondigde ze de komst van een tweede kindje aan, wat de kansen op een comeback helemaal tot een minimum hebben doen slinken.