Lidl-Trek kan nu ook shoppen in eigen opleidingsteam, Axandre Van Petegem is een van de jonkies

Het moderne wielrennen wordt meer en meer een war on talent. Profploegen speuren naar de diamantjes in de jeugdcategorieën en willen de grootste talenten zo snel mogelijk aan zich binden.

Een geraamte met een opleidingsploeg is dan ook een dankbaar hulpmiddel om de doorstroming te optimaliseren. Lidl-Trek, dat sinds begin juli op de steun van de supermarktketen kan rekenen, bouwt nu zelf aan een jeugdproject.

Markel Irizar, gestopt in 2019, reed jarenlang voor de Trek-ploeg en krijgt de sleutels in handen. De service course in Deinze wordt de uitvalsbasis, de jonge renners krijgen ook de kans om bijvoorbeeld te trainen en te verblijven in een optrekje in Girona.

De volledige selectie is nog niet onthuld, maar 8 namen gaf Lidl-Trek wel al vrij. Axandre Van Petegem, de 21-jarige zoon van Peter Van Petegem, stapt mee in het gloednieuwe project. Hij verlaat het development team van Jumbo-Visma.

Vader Peter Van Petegem won tijdens een rijkgevulde carrière onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen (1999 en 2003), Parijs-Roubaix (2003) en semiklassiekers als de E3 Harelbeke (1999), de Omloop Het Nieuwsblad (1997,1998 en 2002), Kuurne-Brussel-Kuurne (2001) en de Scheldeprijs (1994).

De A-ploeg van Lidl-Trek zit ook niet stil. De voorbije weken werd de komst van onder meer Tao Geoghegan Hart, Jonathan Milan en Andrea Bagioli al geofficialiseerd.