Anderlecht reconstrueert oude foto met Rits en Vertonghen, die Fredberg looft: "Sterk werk"

Het blikje bier is ingeruild voor een flesje water en allebei zien ze er toch flink wat ouder en matuurder bij.

Het was één van de vele redenen waarom Vertonghen kon lachen.

De verdediger scoorde tegen Westerlo de cruciale tweede treffer, waardoor Anderlecht met 9 op 12 mee bovenaan pronkt.

Volgens de Rode Duivel een verdienste van de sportieve leiding: "Ze hebben sterk werk geleverd", klonk het achteraf bij DAZN Eleven.

"Ik vind deze selectie heel compleet, een mix van jong en oud, met bijna alle posities die dubbel bezet zijn. Je ziet de kwaliteit op training, het is jammer dat we dat niet elke keer in de match kunnen laten zien."