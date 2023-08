Anderlecht zweet nog even, maar laat zege en 9 op 9 niet liggen tegen Westerlo

Je voelt de onrust in het Lotto Park. Ook Riemer staat er wat zenuwachtig bij, want het kan nog altijd misgaan.

tweede helft, minuut 95. Je voelt de onrust in het Lotto Park. Ook Riemer staat er wat zenuwachtig bij, want het kan nog altijd misgaan. .

tweede helft, minuut 88. Debast draait een vrije trap in de muur. Anderlecht is geschrokken, maar heeft de zaak weer onder controle. .

clock 85'

Wat een misser! Bijna was het zover! Een afgeweken schot van Matsuo valt aan de tweede paal op de knikker van Jordanov. De Bulgaar kopt van dichtbij over. Bijna was hij de Westelse held. . tweede helft, minuut 85.