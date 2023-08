Jumbo-Visma trekt met impressionant blok rond Vingegaard en Roglic naar de Vuelta

Jumbo-Visma wil als eerste ploeg de drie grote rondes in één seizoen winnen en de Sloveense en Deense kopman krijgen ook talisman Sepp Kuss in steun. Hij reed eerder dit jaar al de Giro en de Tour uit.

3 op een rij in de grote rondes is dus de ambitie. "Een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen in Spanje", blikt ploegleider Marc Reef vooruit op de teamwebsite.

"We zijn overal op voorbereid met deze ploeg en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners te kunnen starten in Barcelona."

Het team wordt aangevoerd door de winnaars van de twee meest recente grote rondes. "Zij beginnen samen als leiders van deze ploeg aan de koers", legt Reef uit.

"Roglic heeft een zeer goede voorbereiding gehad met na de Giro eerst rust en daarna een hoogtestage gevolgd door de Ronde van Burgos."

"Vingegaard heeft zijn rust genomen na zijn Tourwinst, maar heeft daarna de training weer opgepakt en de signalen die we van hem gekregen hebben, zijn ook zeer goed. Het grote doel is dat een van hen uiteindelijk met de rode trui naar Madrid rijdt."