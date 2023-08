Om grijze haren van te krijgen! Geen nieuwe club, wel nieuwe haarkleur voor Eden Hazard

Staat de telefoon van Eden Hazard roodgloeiend met aanbiedingen van clubs? We weten het niet. Net zo goed kan de nog altijd maar 32-jarige Hazard er straks definitief een punt achter zetten.



Hazard hulde zich in stilte sinds hij midden juni afscheid nam van de Rode Duivels. Dankzij zijn kapper krijgen we toch nog eens een blik op het leven van de ex-speler van Real Madrid.



Ahmed Alsanawi, ook bekend als kapper A-Star, is een van de favoriete barbiers van de (voetbal)sterren. Deze keer mocht hij zelfs de haarverf bovenhalen, om Hazard een grijs dakje te geven boven zijn vertrouwde baard.



Le nouveau Hazard est arrivé. Met of zonder voetbal in zijn leven?