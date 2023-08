Demi Vollering (2e) toont zich groots in het verlies: "Lotte is een heel mooie wereldkampioene"

Lotte Kopecky en Demi Vollering (beide Team SD Worx) zijn al een heel seizoen de leading ladies van het vrouwenpeloton.



Vaak vochten beide vrouwen tegen elkaar voor de zege. Ook tijdens de WK wegrit in Glasgow was dat lange tijd het geval.



Deze keer kwam onze landgenote als winnaar uit de bus. Al kreeg de Nederlandse renster in de finale wel af te rekenen met krampen.



"Ik wist dat het heel moeilijk zou worden, want Lotte was heel sterk. Ze reed ook een hele goede wedstrijd", vertelde een eerlijke Vollering.



"Die kramp was natuurlijk niet handig, maar dat is koers. Dat laat ook zien hoe zwaar de wedstrijd was vandaag."



Na de race toonde Vollering zich alvast een mooie verliezer. Ze trok meteen richting Kopecky en feliciteerde haar ploeggenote met de wereldtitel.



"Lotte heeft gewoon een heel goed seizoen achter de rug. Ze is ook een hele mooie wereldkampioene. Al worden de rollen volgend jaar hopelijk omgedraaid", knipoogde de zilveren medaile.