BEKIJK: Loïs Openda en ploegmaats vieren Supercup-zege in gangen van de Allianz Arena

Na amper 1 seizoen bij het Franse RC Lens trok Loïs Openda deze zomer voor een kleine 40 miljoen euro naar het Duitse RB Leipzig.



De Belgische spits werd in één klap de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis. Het seizoen meteen met een prijs beginnen, is dan ook mooi meegenomen.



"Het is een geweldig gevoel om direct een trofee te winnen met deze club. We hebben er heel hard voor gevochten", vertelde de aanvaller na de wedstrijd.



"We kenden een sterke voorbereiding en dat werd meteen al duidelijk. De teamspirit hier is heel belangrijk."



"Of we voor de titel gaan? Daar willen we nu nog niet over praten. We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen en in de top 3 eindigen. We zien wel wat er gebeurt."