WK BMX: Ruben Gommers strandt in de achtste finales in Glasgow

Bij de vrouwen elite kwam geen Belg aan de start. Elke Vanhoof liep in juni een drievoudige breuk op aan de wervelkolom. Aiko Gommers stootte bij de meisjes beloften als nummer twee van haar reeks in de eerste ronde door naar de halve finales, die zondag voorzien zijn.

Bij de jongens beloften werd Thibaut Stoffels in de eerste ronde derde in zijn reeks, goed voor een stek in de achtste finales. Daarin sneuvelde hij met een vijfde plaats. Jan-Viktor Vranckx kwam ten val in de eerste ronde en startte niet in de 'Last Chance Qualifier'.

Bij de junioren kwalificeerden Dieter Brouns, Niels Appermont en Yorgi Piccart zich voor de kwartfinales, die zondag geprogrammeerd zijn.