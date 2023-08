Greet Minnen verliest ook 2e WTA-finale, plekje in top 100 is troostprijs

Greet Minnen had nog een eitje te pellen met Yastremska, nadat de Oekraïense haar een plekje op de hoofdtabel van Roland Garros had ontzegd.

De Kempense begon ook goed met 6-2-setwinst, maar verloor daarna haar grip op de wedstrijd. Na bijna 2 uur moest ze zich gewonnen geven tegen het achtste reekshoofd in het Poolse Grodzisk Mazowiecki.

Voor Minnen is het de tweede verloren WTA 125-finale. Begin mei moest ze in het Franse Saint-Malo al het onderspit delven tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.

"Het is natuurlijk heel jammer om deze finale te verliezen", zei Minnen. "Vooral omdat ik heel goed in de wedstrijd kwam. Maar Yastremska begon in de tweede set veel risico's te nemen en ik kon geen manier vinden om haar aan het twijfelen te brengen."

"Het is moeilijk om in korte tijd twee nipte wedstrijden van Yastremska te verliezen. Toch ben ik tevreden met mijn niveau van deze week. En ik ben ook blij dat ik mijn plaats heb heroverd in de top 100."