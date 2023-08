Thomas Detry eindigt 21e en mag deelnemen aan lucratieve PGA Tour Play-offs

Dankzij goeie prestaties in het begin van het seizoen was Thomas Detry al even zeker van zijn stek in de PGA Tour Play-offs, maar na zijn 21e plaats in het Wyndham Championship is het helemaal zeker.

Detry presteerde wat wisselvallig op dat laatste toernooi. Goeie resultaten in de 1e en 3e ronde werden afgewisseld met mindere resultaten in de 2e en laatste ronde. Dat leverde hem dus de 21e plaats op, in de PGA-ranking is hij 52e.

Enkel de top 70 mag deelnemen aan het eerste toernooi van de play-offs, het FedEx St. Jude Championship in Memphis. Toppers als Justin Thomas en Adam Scott vielen net uit de boot.



Als Detry ook aan het BMW Championship wil meedoen dan moet hij na komend weekend in de top 50 staan en enkel de top 30 plaatst zich uiteindelijk voor de finale. Die top 30 mag een prijzenpot van 75 miljoen dollar onder elkaar verdelen, met 18 miljoen dollar voor de winnaar. Detry is uiteraard ook verzekerd van zijn PGA Tour-kaart voor volgend seizoen.