Jasper Philipsen over mogelijke netelige sprintkwestie: "We zijn volwassen en realistisch genoeg"

Gelooft hij in winst? "Ik moet er altijd in geloven, anders zou ik niet starten. Er is altijd geloof dat er ergens een situatie mogelijk is waarbij het goed zit."

"Het is uitdagend en pittig. Dat zou me moeten liggen met die technische en nijdige hellingen."

Een sprint als ook Wout van Aert nog in de groep zit? We hebben zaterdag nog een tactische meeting en dat zal zeker besproken worden. Maar we zijn volwassen genoeg om te bepalen hoe we ons voelen na 270 kilometer.

"De druk wordt ook goed verdeeld onder de andere kopmannen die al ervaring hebben. Dat houdt de druk ook wat weg."

Maar wat als... Wat als Philipsen in de laatste ronde samen met Wout van Aert nog rondrijdt in het groepje dat voor de zege zal sprinten?

"Ik ben daar realistisch genoeg in om in te schatten of ik dan nog kan winnen of niet. Als ik dan niet meer de benen heb, dan zou het dom zijn om toch de sprint nog te doen."